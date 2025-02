Lyssenko, l’agronome qui a affamé l’URSS

ENTRETIEN - Crimes et psychose à la Belle Époque

À partir de 1871, après la fin de la guerre franco-prussienne, la France connaît période de paix longue de quatre décennies. Durant cette période que l'on surnommera plus tard la "Belle Époque", le pays est marqué par l’essor industriel et les progrès techniques. <br /> <br /> Pourtant, cette prospérité est entachée par une peur, celle du crime. Dans des villes en pleine croissance, la violence s’intensifie et se transforme en crimes organisés. Une angoisse nourrie par la presse populaire, qui reprend les méfaits sans ménagement pour en faire leurs choux gras…<br /> <br /> Pour tout comprendre de cette psychose criminelle à la Belle Époque, Virginie Girod reçoit Bruno Fuligni, historien et auteur d’une trentaine de livres sur l’histoire politique et les secrets d’État.