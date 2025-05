Les souverains vont-ils chez le psy ?

Sissi, Louis II de Bavière, Jeanne la Folle ou Meghan Markle ont des points communs : la royauté et les problèmes de santé mentale. Dans cet épisode d'Au cœur de l'Histoire, il sera question de la santé des rois et des reines, et notamment, de leur souffrances psychologiques et psychiques. Mais peut-on s’épancher sur ses états d’âmes, quand on est né avec une petite cuillère en argent dans la bouche ? Les souverains s’allongent-ils sur le divan des psys… Ou devraient-ils le faire ?



Pour évoquer ces questions, Virginie Girod reçoit le journaliste Thomas Pernette. Chef du service royautés de Point de Vue, il est l’auteur du livre "Altesses en détresse, quand les psys s’invitent chez les têtes couronnées", paru aux éditions Flammarion.

