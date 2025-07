Le trésor du roi de Madagascar

Qui n’a jamais rêvé de recevoir en héritage la fortune d’un riche aïeul ? Au XIXe siècle, les prétendus héritiers d’un certain Claude-François Bonnet ont remué ciel et terre pour mettre la main sur son pactole. Aventurier né en France l’année de la mort de Louis XIV, cet homme devenu roi de Tintingue à Madagascar aurait laissé à sa mort un magot de 75 millions de francs-or ! Imaginez-vous !



Intrigué par ce personnage digne des meilleurs romans d’aventure, l’historien Bruno Fuligni s’est plongé dans des archives inexploitées jusqu’alors et nous raconte cette incroyable histoire dans son livre Le fabuleux héritage du roi de Madagascar aux éditions du Trésor.

