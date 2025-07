Société La table des bons vivants Laurent Mariotte

La Table des Bons vivants, c’est le rendez-vous cuisine qui vous fait saliver. Présenté par Laurent Mariotte, place à une cuisine de saison accessible. Bien manger sans se ruiner, c'est possible. Sans oublier la touche de gourmandise. Dans cette nouvelle saison, Laurent Mariotte continue de nous donner des astuces pour bien manger sans se ruiner. Au menu : des reportages, des débats sur notre alimentation pour tout comprendre de la fourche à la fourchette, des conseils pour mieux acheter. À chaque épisode, il est entouré de deux chroniqueurs bons vivants et une personnalité les rejoint en cours de podcast. En cette septième saison, Laurent Mariotte continue de nous emmener sur les différents marchés de France. Laurent Mariotte et ses chroniqueurs Bons vivants partagent leurs coups de cœur et coups de griffes. Ils défendent le meilleur du bon et les produits locaux et de saison. Ils prennent le temps de décortiquer les arrières cuisine de notre alimentation : de l’inflation avec des solutions pour alléger le porte-monnaie ou des recettes pour cuisiner sans se ruiner, à l’éducation du goût de nos enfants, en passant par les épices, les sauces ou encore le vin bio.