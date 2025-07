Geneviève Zaepffel : histoire mystique d’une médium collaborationniste

TEASER - Les héros de votre été

Virginie Girod

Un héros breton parti en Amérique avant de rejoindre la contre-Révolution en France, un Franc-Comtois devenu roi de Madagascar ayant laissé un fabuleux héritage, un ossuaire oublié en plein cœur de Paris et des histoires de polissonnerie dans les buissons de Versailles… La semaine prochaine, dans Au cœur de l’Histoire, été oblige, Virginie Girod vous emmène à la rencontre de héros oubliés et vous propose des lectures estivales, et quelques visites-guidées dans des lieux riches en histoires !