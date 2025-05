Édouard VIII : trahir l’Angleterre

TEASER - Qui pourrait monter sur le trône de France ?

Virginie Girod

Imaginez qu’un jour la France redevienne une monarchie. Savez-vous qui pourrait prétendre au trône ? L’un est un Bourbon, il est Espagnol et s’appellerait Louis XX, l’autre est l’actuel comte de Paris, j’ai nommé Jean d’Orléans. La semaine prochaine, dans Au cœur de l’Histoire, vous saurez tout des derniers souverains français et des querelles qui ont opposé leurs descendants tout au long du XIXe siècle. Et, c’est promis, le légitimisme et l’orléanisme n’auront plus de secrets pour vous !