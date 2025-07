[1/2] Albert Roche, le héros oublié de la Première Guerre mondiale

Virginie Girod

Cet été, retrouvez le meilleur d'Au cœur de l'Histoire, avec Virginie Girod ! À l'occasion de la fête national, découvrez ou redécouvrez l'histoire d'un héros français oublié. Le 28 juin 1914, l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche met le feu aux poudres et plonge l'Europe dans la Première Guerre mondiale. Alors qu'en France, la mobilisation est annoncée, un jeune paysan de la Drôme veut partir au front et servir sa patrie. Exempté de service militaire à cause d'un physique chétif, Albert Roche (1885-1939) force le destin et parvient à être envoyé en première ligne, au sein du 27e bataillon des chasseurs alpins. Agé de vingt ans, le jeune soldat se livre alors à de remarquables faits d'armes.