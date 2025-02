[2/2] Landru : enquête de police et féminicides

[2/2] Camille Claudel, sculpture et paranoïa dans l’ombre de Rodin

Virginie Girod raconte la descente aux enfers de Camille Claudel (1864-1943), l'une des artistes les plus importantes du XIXe siècle.<br /> <br /> Dans le second épisode de ce double récit inédit d'Au cœur de l'Histoire, Camille Claudel sculpte le marbre, le grès et le bronze et s'impose comme une statuaire de génie, présentant ses œuvre au Salon, la manifestation artistique de référence. Elle poursuit une liaison passionnée avec Auguste Rodin, qui lui promet monts et merveilles. Isolée, Camille Claudel sombre progressivement dans la folie. En 1913, elle est arrachée à son atelier parisien du quai Bourbon pour être internée. Elle passera à l'asile les trente dernières années de sa vie.