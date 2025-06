Trophées Europe 1 de l'Avenir 2025 : découvrez les candidats de la catégorie santé

Avec ses Trophées de l’Avenir, Europe 1 récompense chaque année des entreprises, des associations ou des collectivités locales pour leur audace, leur innovation et leur côté visionnaire. En lice pour le Trophée de la catégorie santé : Ziwig, Zoe Care, Cure51, Drugoptimal.

Ziwig : une révolution dans le diagnostic de l’endométriose

La start-up française Ziwig a mis au point une méthode de diagnostic innovante de l’endométriose, basée sur une simple analyse de la salive. Ce test de nouvelle génération permet de poser un diagnostic avec certitude.



Un résultat en quelques jours



C’est une véritable avancée médicale. Le test salivaire développé par Ziwig repose sur l’analyse des ARN pour détecter l’endométriose, une première mondiale. Il permet d’éviter aux patientes les dix années d’errance médicale souvent nécessaires pour poser un diagnostic. Aujourd’hui, ce test est proposé dans 80 établissements en France et bénéficie d’un remboursement par la Sécurité sociale, le rendant accessible au plus grand nombre.



Recherche et développement



Ziwig mène actuellement une vaste étude clinique portant sur 25 000 patientes, afin d’évaluer l’impact de son test sur la prise en charge de l’endométriose. La start-up envisage également d’élargir sa technologie à d’autres problématiques de santé comme la fertilité ou certains cancers.

« Nous conduisons des études sur le cancer de l’ovaire et la maladie de Charcot, et nous préparons un test combiné pour les dix pathologies les plus fréquentes chez les femmes », précise Norbert Nabet, responsable santé publique chez Ziwig.



Une organisation innovante



Ziwig se distingue aussi par son fonctionnement interne : l’entreprise n’a pas d’organigramme. Ce modèle favorise la coopération, l’autonomie et la transversalité. Les salariés peuvent travailler librement sur les projets qui les motivent, rendant le travail plus stimulant et moins répétitif.

Zoe Care : l’entrepreneur qui révolutionne la silver économie

Passionné par les technologies et leur impact sur la vie quotidienne, Thomas Saphir fonde en 2021 sa start-up Zoe Care. Après un parcours chez Accenture au Royaume-Uni, puis chez Nokia en Finlande, il décide, à son retour en France, de se consacrer à la silver économie — un secteur qui lui tient à coeur en raison de l’expérience personnelle de sa grand-mère atteinte de la maladie d’Alzheimer.



Une solution disruptive



Zoe Care développe une technologie innovante destinée à permettre aux personnes âgées de vivre chez elles en toute sécurité et avec plus de confort. Issue de dix années de recherche, la solution repose sur l’utilisation des signaux Wi-Fi pour détecter les mouvements humains avec une grande précision.



Une solution en expérimentation



Actuellement en phase de test dans cinq Ehpad, le système équipe déjà plus d’une centaine de chambres. 100 % fabriqué en France, ce dispositif intelligent et non intrusif marque une avancée majeure pour le maintien à domicile des personnes âgées. Avec Zoe Care, Thomas Saphir et son équipe posent les bases d’une nouvelle génération de télésurveillance bienveillante.

Cure51 : Révolutionner la lutte contre le cancer grâce à l’IA

Une initiative née de la tech et d’un vécu personnel



Passionné par les nouvelles technologies, Nicolas Wolikow a contribué dès les années 2000 au développement de plateformes emblématiques comme Dailymotion et Meetic. L’idée de Cure51 naît de deux déclics simultanés : sa conviction que l’intelligence artificielle peut accélérer la recherche scientifique, et une expérience personnelle marquée par le cancer dans son entourage.



Une base de données mondiale pour comprendre les miraculés



Cure51 s’appuie sur un concept inédit : collecter et analyser les données de survivants exceptionnels du cancer — des patients diagnostiqués tardivement avec des formes très agressives, et qui survivent au-delà de cinq ans. La start-up compile toutes leurs données : tissus biologiques, imagerie médicale, et informations cliniques. En étudiant leur génome, Cure51 espère identifier les clés de leur résistance pour inspirer de nouveaux traitements.

Pour enrichir cette base, la start-up noue des partenariats avec les principaux centres d’oncologie à travers le monde, dont une cinquantaine en France.



Un objectif : éradiquer le cancer



L’ambition de Nicolas Wolikow est sans détour : contribuer à guérir et, à terme, éradiquer le cancer d’ici 15 ans. Avec Cure51, il ouvre une voie nouvelle dans la lutte contre la maladie, mêlant technologie de pointe et espoir médical.

Drugoptimal : Améliorer la sécurité des perfusions à l’hôpital

Une vocation née à la croisée de la médecine et de la science



Influencé par son père médecin et passionné par les sciences, Lugan Flacher s’oriente vers des études de pharmacie. Son parcours le conduit à travailler dans l’industrie pharmaceutique, mais c’est lors d’un stage au CHU de Grenoble qu’il prend conscience d’un problème majeur : les réactions toxiques entre certains médicaments administrés par perfusion. Cette découverte l’amène à développer un projet étudiant sur cette problématique, qui deviendra par la suite la start-up DrugOptimal.



L’IA au service de la sécurité des patients



Le logiciel développé par DrugOptimal permet aux infirmières, notamment en soins intensifs, de saisir les médicaments prescrits ou de transmettre une photo de l’ordonnance. L’intelligence artificielle intégrée au système détecte automatiquement les incompatibilités et génère un plan de perfusion sécurisé et personnalisé.



Une solution reconnue et en croissance



Depuis sa création en avril 2022, DrugOptimal a déjà séduit plusieurs établissements de santé, parmi lesquels les CHU de Paris, Lyon et Bordeaux. La start-up propose un abonnement annuel permettant aux hôpitaux d’accéder à la licence de son logiciel, aujourd’hui reconnu pour améliorer concrètement la sécurité des perfusions.