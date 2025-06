Trophées Europe 1 de l'Avenir 2025 : découvrez les candidats de la catégorie proximité

Avec ses Trophées de l’Avenir, Europe 1 récompense chaque année des entreprises, des associations ou des collectivités locales pour leur audace, leur innovation et leur côté visionnaire. En lice pour le Trophée de la catégorie mobilité : Mains d'Argent, Solly, MiPi, Inmemori.

Mains d'Argent : Réinventer le lien social dans les supermarchés

Dès la fin de ses études de commerce, Héloïse Lamotte se lance dans l’entrepreneuriat. L’idée de Mains d’Argent lui vient d’une observation inattendue : lors de ses courses au supermarché, elle remarque que la majorité des clients sont des personnes âgées.

Ce constat lui fait comprendre que le supermarché ne se résume pas à un lieu d’achat : il est aussi un espace de lien social crucial pour des seniors souvent isolés.



Un service de compagnonnage pour les personnes âgées



Mains d’Argent propose un service de compagnonnage : des étudiants ou actifs disposant de temps libre sont rémunérés pour accompagner les personnes âgées pendant leurs courses — de l’accueil en magasin jusqu’au chargement du véhicule.

Ce service, entièrement gratuit pour les seniors, est financé par les supermarchés partenaires. Les accompagnateurs sont rémunérés 14 euros de l’heure. Ils postulent via le site de Mains d’Argent, et sont sélectionnés pour leur aisance relationnelle.



Des bénéfices multiples



Pour les supermarchés, l’initiative présente de nombreux avantages : fidélisation de la clientèle, valorisation de l’image de marque et renforcement de leur stratégie RSE. Déjà disponible dans plusieurs dizaines de supermarchés à travers la France, le service continue de se développer.

Solly : la start-up qui révolutionne les dons aux sans-abris

Originaire de Lille, Tim Deguette se lance dans l’entrepreneuriat dès l’âge de 13 ans. « J’ai monté des comptes Instagram avec plusieurs milliers d’abonnés autour de la connaissance et de la culture », raconte-t-il. Ces projets lui permettent de générer ses premiers revenus en revendant les comptes. Après un bac ES, il s’essaie au e-commerce en créant des sites internet, avant d’intégrer une école de communication et de marketing.



Une idée née de l’observation



En 2023, alors qu’il est en internat, Tim vit une expérience marquante. « En sortant le mercredi après-midi, j’ai rencontré des personnes qui faisaient la manche. Elles demandaient à des mineurs comme moi d’acheter de l’alcool ou du tabac », explique-t-il. Cette situation soulève une question essentielle : comment permettre aux jeunes, souvent sans espèces, de faire des dons de manière responsable ? Ainsi est née l’idée de Solly.



Une carte de confiance



Solly est une carte qui permet de dématérialiser les dons via le smartphone des donateurs. Inspirée du modèle des cartes restaurant, elle limite les achats à des produits de première nécessité, excluant alcool et drogues. Cette garantie d’usage rassure les donateurs tout en répondant aux besoins réels des bénéficiaires.

Solly va plus loin : 9 % du montant de chaque don sont reversés à des associations oeuvrant pour le relogement des personnes sans domicile.

Pour faire un don avec Solly, le donateur n’a besoin que de son smartphone. La carte, quant à elle, est remise gratuitement aux sans-abris lors de maraudes menées par des associations partenaires. Elle est nominative et peut aussi être retirée dans des institutions publiques comme les mairies ou les bureaux de poste.

MiPi : La livraison éthique et éco-responsable

Née en Algérie, Yasmine Lamarene arrive en France à l’âge de 7 ans. Après un baccalauréat, elle poursuit ses études dans une école de commerce à Paris, où elle se spécialise en management et marketing. Elle travaille ensuite pendant huit ans dans le secteur du textile. Mais en 2020, confrontée à plusieurs expériences décevantes avec des livreurs de colis, elle décide de créer sa propre entreprise.



Trois défaillances à corriger



L’idée de MiPi germe durant le confinement, alors que Yasmine est en congé maternité. Elle identifie trois problèmes majeurs dans le secteur de la livraison.

« Pourquoi le livreur n’est-il pas garant de l’expérience client ? Pourquoi ne suis-je livrée que par des hommes ? Et pourquoi la décarbonation n’avance-t-elle pas plus vite ? »

Ces interrogations la conduisent à trois axes d’amélioration : professionnaliser le métier de livreur, féminiser le secteur et accélérer la transition écologique.



Une livraison éthique et éco-responsable



MiPi se spécialise dans le transport de marchandises sur le dernier kilomètre, autrement dit, la livraison directe au domicile des clients. L’un des engagements phares de l’entreprise est d’atteindre la parité hommes-femmes dans un domaine historiquement masculin.

L’autre pilier de MiPi est la décarbonation. L’entreprise mise sur une flotte composée de scooters électriques, de vélos, de vélos-cargos et de camions électriques pour limiter l’empreinte carbone des livraisons. « Contrairement à certaines entreprises qui se disent 100 % green mais ne livrent que dans Paris, MiPi opère dans toute l’Île-de-France, à Lille, Bordeaux et en région PACA », précise Yasmine.

Inmemori : Des obsèques personnalisées

Diplômée d’HEC en 2008, Clémentine Piazza débute sa carrière dans un grand groupe immobilier, où elle devient directrice marketing. Mais sa trajectoire professionnelle bascule le jour où elle doit organiser les obsèques de sa meilleure amie. « J’ai été rapidement choquée par l’archaïsme des solutions proposées aux familles. Il n’y avait pas de place pour la tristesse. Les proches sont submergés par les formalités administratives et stressés par le coût des obsèques. »



La naissance d’Inmemori



Marquée par cette expérience, Clémentine lance en 2016 Inmemori, un service d’hommage en ligne. La plateforme propose un espace numérique dédié au défunt, permettant à la famille de partager les informations liées aux obsèques, et de recueillir les messages des proches et connaissances.



Une alternative aux pompes funèbres traditionnelles



Forte du succès de sa plateforme, Clémentine Piazza élargit son offre en 2021 : Inmemori devient également une entreprise de pompes funèbres. L’ambition ? Proposer une alternative aux deux groupes dominants du marché, avec une approche plus humaine, des prix plus accessibles — notamment des cercueils 30 % moins chers — et des espaces repensés.

Inmemori s’engage également sur la qualité et le Made in France : cercueils et capitons sont tous fabriqués en France. Aujourd’hui, l’entreprise emploie une centaine de personnes et poursuit sa croissance dans le secteur funéraire.