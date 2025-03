Semaine de l’éducation financière : comment se lancer et espérer gagner 2.000 euros par an ?

Chaque année, un ménage français passe à côté de 2.000 euros. En effet, près de la moitié des Français pensent ne pas être disposés à investir par frilosité ou méconnaissance. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir un important patrimoine ou d'être très renseigné sur le sujet. Europe 1 vous aide à y voir plus clair.



"Commencez tôt, même s'il faut commencer petit"

Les investissements classiques comme le Livret A ou une assurance-vie sont déjà un moyen de faire fructifier son argent. "On laisse son épargne dormir sur un compte courant, à cause de l'inflation qui va éroder un petit peu notre épargne. En moyenne, un ménage va perdre 2.000 euros par an", explique Thomas Perret, fondateur de la plateforme Mon Petit Placement.

"Donc, commencez tôt, même s'il faut commencer petit. Prendre l'habitude de placer son argent régulièrement. Si vous avez 3.000, 5.000, 10.000 euros à placer, qui peut être une somme conséquente, ce qu'on conseille, c'est de le découper en plusieurs fois", conclue-t-il.

Cela permet d'être moins impacté par les aléas liés à l'actualité et de toute façon, il vaut mieux diversifier. Il faut garder en tête qu'un rendement de 5 à 7% par an sera la fourchette possible à atteindre, mais il faut fuir les soi-disant "bons plans" à 15, voire 30%. Enfin, si leurs aînés étaient plutôt frileux, les jeunes de la génération Z, les 18-35 ans, sont très friands d'informations pour investir. Selon une étude Visa, un sur quatre se dit prêt à le faire dans les crypto-monnaies.