«Je sais que nous devons aller plus loin» : le gouvernement prévoit 1,7 milliard d’euros d’économies en 2025

Ce mercredi 25 juin, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin, a présenté son plan d'économies face au déficit de la Sécurité sociale. Les mesures reposent notamment sur la "mobilisation d’une réserve de 700 millions d’euros de dépenses" pour l’hôpital et le médico-social.