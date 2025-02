Salon Rétromobile : quand le goût de la voiture vintage réunit toutes les générations

Le Salon Rétromobile ouvre ses portes aujourd'hui à Paris. Un rendez-vous qui bat des records d'affluence année après année. Ce salon regroupe des passionnés de voitures de collection, des modèles hors normes. À quelques heures de l'ouverture, Europe 1 s'est rendu chez Mecanicus, un lieu de vente de voitures vintages dans le sud de Paris.

Le lieu n'a rien d'une concession classique. Après la rampe qui mène au 1ᵉʳ étage, vous voilà au cœur d'un garage de rêve. Le regard se pose sur une Porsche 911 3,2 litres. Mais ce n'est pas le modèle qu'Adrien va s'offrir. Pour ce trentenaire bercé aux courses automobiles par son père, ce sera une autre Porsche, la GT3 type 996.

"On a envie de se faire plaisir"

"J'ai vu courir des Porsche 917, des Lola T 70, qui sont des voitures mécaniques et qui par leur ligne, par leur cylindrée, par leur bruit, transmettent des émotions qui sont absolument uniques", confie Adrien au micro d'Europe 1. "Et il est vrai que les voitures électriques aujourd'hui ne transmettent pas la même émotion." En revanche, il n'aurait rien contre une citadine électrique pour le quotidien.

D'autres clients sont en revanche plus réfractaires comme le constate Quentin Leblond, le patron de Mecanicus. "Je pense qu'il y a un côté 'ce n'est pas parce que je vais sortir une 911 des années 70 que je vais démolir la planète trois fois par an'. Ça n'a aucun sens. On a envie de se faire plaisir, on en a marre d'être un peu emmerdé tout le temps et ça participe beaucoup du fait que ça marche bien auprès de gens qui ont 30 ou 40 ans", conclut-il.

Une passion qui a un prix. Cela va de quelques modèles à 40.000 ou 60 000 euros jusqu'à une Ferrari F8 Spider noir à près de 350 000 euros.