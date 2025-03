Retour des colis, guide client, arnaques... La vente en ligne se met à la page de l'IA

Du simple selfie au robot gestionnaire de stocks, les outils basés sur l'intelligence artificielle (IA) fleurissent et séduisent les acteurs du commerce en ligne qui cherchent à limiter les retours de colis, pénalisant pour leurs bénéfices.

Acheter ses vêtements en ligne est devenu une pratique courante. Mais la politique de retour de colis initialement très simple et souvent gratuite pour les clients, n’est plus aussi simple qu’elle ne l’était. Environ 30% des articles commandés sont ensuite renvoyés et cela a un coût pour les marques et pour les entreprises de livraison. Pour limiter ces dérives, plusieurs innovations boostées à l'intelligence artificielle ont vu le jour.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un outil qui scanne notre corps

7 fois sur 10, un client renvoie un vêtement pour un problème de taille. Zoé Tournant, co-fondatrice de la start-up Fringuant, a imaginé une IA qui va en quelque sorte scanner notre corps au moment de passer commande."C'est un petit bouton qui s'appelle 'quelle est ma taille ?' directement sur la page produit de la marque de mode. Et on te demande ta taille, ton poids et on te propose de réaliser un selfie, cela nous permet d'affiner notre calcul de morphologie, en un clic. On la rapproche aux dimensions de chaque vêtement pour qu'il y ait un conseil très personnalisé", présente-t-elle.

Un IA, gendarme des manigances

Fringuant travaille avec plusieurs marques dont certaines ont observé entre 30 et 45% de baisse des articles renvoyés avec un colis qui coûte entre 20 et 45 euros au vendeur. Entre ceux qui en profitent en commandant le même article en plusieurs tailles pour choisir à la maison ou ceux qui se trompent de bonne foi, l'IA peut grandement aider les plateformes souligne Laetitia Lamari, spécialiste du commerce en ligne..(et co-fondatrice de Butterfly Agency).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Par exemple, un client qui effectue des retours systématiques, sur plusieurs mois, avec une fréquence supérieure à la moyenne, et bien là, l'intelligence artificielle va le signaler, va le détecter", justifie-t-elle. L'intelligence artificielle permet donc de prévenir en amont ceux qui abusent et de plus en plus de vendeurs ne proposent plus le retour gratuit, sauf si le client se déplace en magasin pour ramener les vêtements qu'il ne garde pas.