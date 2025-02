Réforme des retraites : derrière la volonté d'alternative, la question du coût vertigineux des pensions

Alors que la Cour des comptes rend mercredi son audit flash commandé par François Bayrou sur le déficit du système de retraite par répartition, la question du financement des pensions revient au centre de la table. Si la situation est déjà en grande partie connue, les chiffres sont vertigineux.

Le chantier des retraites recommence. Ce mercredi, la Cour des comptes remet au Premier ministre et aux partenaires sociaux son audit sur l’état de notre système de retraites. Un document très attendu dont la publication fera office de coup d’envoi des négociations pour trouver une alternative à la dernière réforme.

Un quart de la richesse nationale

Et le financement des retraites, c’est le mal français. Tous régimes confondus, les pensions absorbent 400 milliards d’euros par an, le quart de la richesse nationale. Un montant qui augmente avec le nombre de retraités, qui représente actuellement un Français sur quatre.

Le vieillissement asphyxie notre système, explique Bertrand Martinot, économiste à l’Institut Montaigne : "Actuellement, on compte environ 1,7 cotisants par retraité, tandis que le ratio était supérieur à 4 pour 1 en 1965", détaille-t-il.

Une question d'interprétation

Les cotisations pèsent sur les actifs et les entreprises : 28% de votre salaire brut part dans le financement des pensions, c’est le niveau le plus élevé de l’OCDE juste après l’Italie. Reste la question du déficit : six milliards d’euros pour le Conseil d’orientation des retraites, 55 milliards d’euros pour François Bayrou qui inclut les surcotisations de l'État pour les retraites des fonctionnaires.

Dans ce domaine, où il est beaucoup question d’interprétation, chacun la sienne : "Vous avez un déficit des administrations publiques estimé à 180 milliards d'euros. Les retraites pèsent un quart des dépenses. Donc si on veut donner un chiffre, un quart de ces 180 milliards d'euros représentent le déficit dû aux retraites : 45 milliards d'euros", calcule Bertrand Martinot. 6,45 ou 55 milliards d'euros... La Cour des comptes va trancher.