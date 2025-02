Prix de l'électricité : avec les nouvelles heures creuses, comment continuer à faire des économies ?

À partir du 1er novembre 2025, le système des heures pleines/heures creuses va évoluer, à annoncer ce jeudi la Commission de régulation de l'énergie. Une évolution qui va nécessairement avoir un impact sur la facture des consommateurs. Europe 1 fait le point.

Lancer son lave-linge ou faire tourner son lave-vaisselle la nuit... Si vous faites partie des quelque 14,5 millions de foyers qui ont un souscrit à un contrat heures pleines/heures creuses (HP/HC) c'est certainement un geste du quotidien. Mais attention, les choses vont changer. À l'issue d'une grande consultation de plusieurs mois, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a présenté ce jeudi 6 février un projet afin de modifier le système HP/HC. Europe 1 fait le point sur ces changements à venir à partir du 1er novembre 2025.

Moins d'heures creuses en pleine nuit

Le contrat HP/HC vous permet de bénéficier de deux tarifs distincts. Les heures pleines, plus chères, se situent aux moments de la journée où la consommation d'électricité est élevée. Entre 8h et 12h, et entre 17h et 20h, pour un total de 16 heures par jour. Les heures creuses, moins chères, sont à l'inverse situées sur des moments où le réseau est moins sollicité, entre 12h et 17h et/ou entre 20h et 8h. Il y en a 8 au minimum sur une journée. Dans un contrat HP/HC, le prix du kilowattheure (kWh) est plus élevé que celui d’une offre de base aux heures pleines, mais plus avantageux aux heures creuses.

Si ce système mis en place en 1965 fonctionne bien, Emmanuelle Wargon, la présidente de la CRE, affirme qu'il faut "le moderniser". Si la part des 16 heures HP et des 8 HC est conservée, c'est leur répartition au sein de la journée qui va évoluer. Une partie des HC de nuit vont donc être transférées vers la journée. Ce changement tiendra également compte des saisons, avec deux grilles horaires distinctes : une première d'avril à octobre et une seconde de novembre à mars.

Une grille l'été, une autre l'hiver

Concrètement, les consommateurs auront a minima 5 heures creuses pendant la nuit et donc 3 l'après-midi. Dans la grille d'été, les HC doivent se situer sur les créneaux 23h-7h et/ou 10h-18h. Dans la grille d'hiver, les HC doivent être entre 21h et 7h et/ou entre 11h et 17h.

Ces horaires doivent se faire au cas par cas pour gérer au mieux la consommation d'un quartier. Mais "il n'y a rien à faire soi-même, c'est le fournisseur d'énergie qui vous préviendra et tous les usages pilotés par le compteur comme le ballon d'eau chaude, se déclenchera toujours en heure creuse", rassure Emmanuelle Wargon au micro de RMC ce vendredi.

L'impact de la production verte d'électricité

Mais comment expliquer la mise en place d'un système avec deux grilles ? La réponse est à chercher du côté du mode de production d'électricité et l'essor des énergies renouvelables. Elles représentent désormais 22,2% de la production selon le ministère de la Transition écologique : la donne a changé.

En été, les jours ensoleillés, la production du photovoltaïque est forte entre 11h et 16h, un créneau où il y a peu de consommation. Un phénomène qui fait chuter le kilowattheure (kWh), au point de voir son cours basculer dans le négatif. En 2024, la France a même établi le record du nombre d'heures en la matière. Ce nouveau système va être déployé progressivement à partir du 1er novembre 2025 et jusqu'en 2027.