Invité à s'exprimer dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 hures sur Europe 1, Pierre Chasseray de l'association 40 millions d’automobilistes est revenu sur la décision politique d'arrêter la vente de véhicules thermiques en 2035, pour favoriser l'électrique. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

L'interdiction de la vente de véhicules thermiques en 2035 au profit des voitures électriques suscite des contestations dans la classe politique européenne. L'industrie automobile doit s'adapter tant bien que mal à ces évolutions. Une situation que regrette Pierre Chasseray, délégué général de l’association 40 millions d’automobilistes.

"On assimile ventes de véhicules thermiques au diesel, à l'essence, et donc à la dépendance au Qatar, à la Russie, etc. Or, il y a d'autres carburants qui se mettent en place", affirme-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous, mentionnant l'éthanol, les carburants de synthèse ou encore les hybridations. "On ne peut pas faire une mutation 100% électrique. Le côté blanc ou noir qu'on a chez certains députés, qui refusent de comprendre qu'il y a d'autres alternatives au 100% électrique, fait du mal aujourd'hui à l'industrie", rapporte Pierre Chasseray.