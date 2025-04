Un auditeur de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, estime qu'il faut baisser la TVA pour relancer la consommation. Ce à quoi l'économiste Philippe Crevel répond, optant plutôt pour une diminution du coût du travail. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Pour Rodolphe, chauffeur de taxi et auditeur de l'émission Pascal Praud et vous, il faut baisser la TVA "sur l'essence, sur les produits de première nécessité" pour inciter les Français à consommer davantage, et ainsi relancer l'économie. L'économiste Philippe Crevel tempère cette proposition sur Europe 1. "Je préférerais qu'on augmente les revenus et qu'on diminue le coût du travail. La TVA est un impôt qui est efficace, qui rapporte beaucoup, c'est le premier impôt pour l'État", répond le directeur du Cercle de l'épargne sur Europe 1.