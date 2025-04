Pascal Praud et vous - Chute des ventes de tabac : «Cela ne veut pas dire qu'on fume moins», pointe le président de la Confédération des buralistes

Si les ventes de tabac diminuent en France, "cela ne veut pas dire que l'on fume moins dans notre pays", pointe Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes de France, dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Avec les différentes augmentations du paquet de cigarettes, les ventes de tabac chez les buralistes ont tendance à diminuer dans l'Hexagone. Mais Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes de France, tient à nuancer cet état de fait qui ne reflète pas, selon lui, la consommation réelle. "On vend moins de tabac, ce qui ne veut pas dire que l'on fume moins dans notre pays. Les volumes chutent, voire s'effondrent depuis ce début d'année, mais malheureusement, la prévalence tabagique dans ce pays est stagnante", explique-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous, soulignant l'existence du marché noir et l'achat de cigarettes à l'étranger.