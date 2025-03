Participez au 38e concours des Meilleurs Franchisés & Partenaires de France de l'IREF

Comme chaque année, la Fédération des Réseaux Européens de Partenariat et de Franchise (IREF) organise le concours des "Meilleurs Franchisés & Partenaires de France" qui honore les enseignes nationales du commerce organisé, particulièrement dynamiques, ainsi que leurs affiliés. Vous avez jusqu'au 6 juin 2025 pour déposer votre dossier pour y participer.

Vous êtes tête de réseau, franchisés, partenaires indépendants ? Vous souhaitez participer au 38e concours des Meilleurs Franchisés & Partenaires de France de l'IREF ? Il est temps de s'inscrire. Comme chaque année, la Fédération des Réseaux Européens de Partenariat et de Franchise (IREF) organise le concours des "Meilleurs Franchisés & Partenaires de France". Celle-ci a pour objectif d'honorer les enseignes nationales du commerce organisé, particulièrement dynamiques, ainsi que leurs affiliés.

Et si vous tentiez de remporter l'un des trophées de la franchise de l' @federationIREF ?

Inscrivez-vous et participez à la 38e édition de ce prestigieux concours, en partenariat avec #Europe1https://t.co/7kj6UDLMQn pic.twitter.com/G03tDXyj9u — Europe 1 (@Europe1) March 17, 2025

Un jury présidé par Alain di Crescenzo

Les dossiers sont sélectionnés par un jury présidé par Alain di Crescenzo, Président de CCI France. Cette édition est parrainée par Véronique Louwagie, Ministre chargée du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Economie sociale et solidaire.

La qualification prend en compte différents critères : la performance économique, la dynamique commerciale, la satisfaction client, la communication phygitale, la RSE, l’IA au service des réseaux, les multi et pluri-franchises, etc... La date limite de remise des dossiers est fixée au 6 juin 2025.

Pour participer, l’inscription au concours est ouverte sur le site de l'IREF, cliquez ici.