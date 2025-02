«On va commencer à préparer le budget 2026 dès lundi», assure le ministre de l'Economie

Ce dimanche, Eric Lombard, ministre de l'Économie, explique que le budget 2026 sera en préparation dès lundi afin d'ajuster des dispositifs qui pèsent notamment sur les entreprises.

"On va commencer à préparer (le budget 2026) dès demain, dès lundi", notamment pour ajuster des dispositifs qui pèsent sur les entreprises ou les hauts revenus, a affirmé dimanche le ministre de l’Économie.

Il souhaite préparer ce budget "avec le temps qui nous a manqué pour le budget 2025", a-t-il souligné lors d'un entretien au Grand Jury, émission organisée par RTL/M6/Le Figaro/Public Sénat.

Une augmentation des charges conséquente sur l'industrie

"Les industriels, par exemple, nous disent que le 1,6 milliard d'augmentation de charges (prévu dans le budget 2025) pèse beaucoup plus sur l'industrie que sur les autres activités. On va y travailler", a-t-il déclaré.

"Dans le texte dont nous avons hérité, il y avait aussi une augmentation de ce qu'on appelle la 'flat tax' sur les plus-values et sur les dividendes qui, pour les personnes ayant les revenus les plus élevés, était montée à 37,2%. Je souhaite la ramener à 30%", a-t-il aussi indiqué.

"L'essentiel des déficits vient de la retraite et de la santé"

Le ministre a par ailleurs confirmé que la surtaxe sur les grandes entreprises instaurée dans le budget 2025, qui a suscité les critiques de nombreux patrons y voyant un trop-plein fiscal, "ne s'appliquerait pas l'année prochaine".

L'impôt sur les sociétés en tant que tel "me paraît à un niveau concurrentiel", a-t-il en revanche indiqué. Le gouvernement de François Bayrou veut ramener le déficit public à 5,4% du PIB en 2025, contre environ 6% en 2024.

"L'essentiel des déficits (...) vient de la retraite et de la santé", a relevé Eric Lombard, et ce n'est pas du côté des retraites "qu'on va trouver les économies", a-t-il estimé.

"L'année prochaine, il faudra faire moins d'impôts"

Sur les comptes de la santé, "il y a un travail qui devra être fait avec les professionnels", a-t-il indiqué sans donner plus de détails. Il a également évoqué de possibles réductions de dépenses du côté des collectivités locales et des programmes de l’État en dehors de ceux liés à la Défense, à la Justice et à la sécurité.

Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a de son côté souligné dimanche que stabiliser la dépense publique et augmenter les prélèvements obligatoires pour réduire le déficit, "on peut le faire la première année, mais la deuxième année, bonjour les dégâts".

"L'année prochaine, il faudra faire moins d'impôts, il faudra faire plus d'économies en dépenses", a-t-il estimé lors d'un entretien sur France Inter/France Info/Le Monde.