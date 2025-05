Droits de douane : Toyota prévoit un plongeon de son bénéfice en 2025-2026

Avec ses droits de douane, Donald Trump a fait trembler l'économie mondiale, principalement dans le secteur automobile. Pour le constructeur japonais, Toyota, leader mondial, les surtaxes de 25% sur les voitures importées aux Etats-Unis vont engendrer en baisse de 35% de son bénéfice net cette année.

Le secteur automobile, toujours et encore en zone de fortes turbulences. Le géant japonais Toyota, numéro un mondial, anticipe un effondrement de presque 35% de son bénéfice net en 2025-2026, en raison du coût des surtaxes douanières américaines estimé à plus d'un milliard d'euros, un coup de semonce pour l'industrie nippone.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des surtaxes de 25% sur les voitures importées aux Etats-Unis

Cette chute attendue du bénéfice net sur l'exercice décalé entamé début avril, à 3.100 milliards de yens (19 milliards d'euros), est bien plus prononcée qu'attendu. Toyota mise néanmoins sur des ventes en progression (+1%). "L'impact estimé des droits de douane américains imposés en avril et mai 2025 a été provisoirement pris en compte" et évalué à 180 milliards de yens (1,1 milliards d'euros), a expliqué le groupe japonais.

L'administration du président américain Donald Trump applique depuis début avril des surtaxes de 25% sur les voitures importées aux Etats-Unis, mais aussi depuis peu sur les importations de pièces comme les moteurs et transmissions. Ces droits de douane "sont actuellement l'objet de négociations" entre Tokyo et Washington, et "les détails (sur leurs niveaux définitifs) sont encore flous, il est donc difficile de les prédire" complètement, a reconnu jeudi le PDG Koji Sato.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un marché en difficulté

Or Toyota, qui comme ses concurrents pâtit déjà de l'essoufflement des ventes mondiales de voitures et d'enquêtes réglementaires au Japon, est particulièrement vulnérable à l'offensive douanière de Washington. Sur l'année 2024, il avait réalisé un quart de ses ventes mondiales aux Etats-Unis, y écoulant 2,33 millions de véhicules, dont 1,06 million avaient été importés depuis le Japon et le Mexique.

"À court terme, nous ajustons nos livraisons (vers les Etats-Unis)... tandis qu'à moyen et long termes, nous poursuivrons le développement d'une production locale adaptée aux clients" américains, a déclaré Koji Sato.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Les constructeurs automobiles font ce qu'ils peuvent pour tenter de délocaliser leur production aux États-Unis, même s'il n'y a pas de bouleversements majeurs (dans l'immédiat), car ces transferts prennent du temps" et s'avèrent très coûteux, indique à l'AFP Takaki Nakanishi, du cabinet Nakanishi Research Institute.

10 usines aux Etats-Unis

Toyota possède dix usines aux Etats-Unis, mais est également fortement implanté au Mexique, dans le cadre de chaînes de production transfrontalières désormais sévèrement perturbées, malgré de récents assouplissements dévoilés par Donald Trump pour les pièces détachées.

La suite après cette publicité

L'entreprise avait annoncé dès févier les premières livraisons imminentes de son onzième site, une usine de batteries pour véhicules électriques et hybrides en Caroline du Nord, un investissement à 14 milliards de dollars témoignant de son engagement accru dans le pays.

Et alors que se précisait en mars la perspective des barrières douanières et la probabilité qu'elles se répercutent sur les prix de vente, des acheteurs américains ont hâté leur achat pour échapper au couperet. En mars, dernier mois épargné par les surtaxes, Toyota a ainsi vu ses ventes bondir de 7,7% sur un an aux Etats-Unis --contre un recul de 0,3% sur l'exercice 2024-25.