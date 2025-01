L'assurance vie retrouve une grande forme en 2024, avec 29,4 milliards d'euros en plus

Du jamais vu depuis au moins 10 ans. La fédération France Assureurs a communiqué les chiffres impressionnants de l'assurance vie ce vendredi. Les épargnants français ont déposé 29,4 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré en 2024, soit 22 fois plus qu'en 2023 (1,3 milliard d'euros).

L'assurance vie a retrouvé une grande forme en 2024 : les épargnants français ont fortement garni leurs contrats à la faveur de rendements redevenus plus attractifs, déposant 29,4 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré, a indiqué vendredi la fédération France Assureurs.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi L'assurance-vie signe en novembre son meilleur mois en près de 15 ans

"Une dynamique commerciale porteuse"

C'est 22 fois plus qu'en 2023 (1,3 milliard d'euros), d'après les données retraitées de France Assureurs, et du jamais vu depuis au moins dix ans. "On a eu une dynamique commerciale porteuse sur l'ensemble de l'année 2024, ce sont évidemment des résultats qui sont tout à fait satisfaisants pour les assureurs vie", s'est félicité lors d'une conférence de presse téléphonique le directeur général de la fédération professionnelle, Paul Esmein.

Dans le détail, les cotisations (sommes versées sur les contrats) ont atteint l'an dernier 173,3 milliards d'euros (+14% sur un an). Dans le même temps, le niveau de prestations (qui comprennent les rachats et les versements en cas de décès) a lui baissé de 5%, à 143,8 milliards d'euros. Le solde entre les deux, dit "collecte nette", s'élève à 29,4 milliards d'euros.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"La bonne dynamique s'explique principalement par le niveau des taux servis début 2024 au titre de 2023 qui a augmenté assez significativement", a souligné Paul Esmein.

Un retour en grâce

L'assurance vie reste le placement le plus important en valeur des Français. Ces derniers totalisent 1.989 milliards d'euros sur leurs différents contrats à fin décembre, un record, avec un capital moyen supérieur à 100.000 euros par souscripteur. Le solde net de l'assurance vie cache par ailleurs une réalité contrastée entre les supports d'investissement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

D'un côté, les unités de comptes (UC), investissements plus risqués mais potentiellement plus rémunérateurs, ont connu une collecte nette positive de 34,4 milliards d'euros l'an dernier, un record. De l'autre les fonds en euros, garantis en capital, se sont dégarnis de 5 milliards d'euros.

L'année 2024 marque un retour en grâce de l'assurance vie, après un millésime 2023 pénalisé par la concurrence de produits d'épargne à taux attractifs. Le Livret A et son taux de 3% net emportait jusqu'au début de l'année dernière les faveurs des épargnants, de même que les comptes à terme.

La suite après cette publicité

Les premiers taux de rendement des fonds euros annoncés en début d'année pour 2024, pour certains au-delà de 3%, devraient continuer à soutenir l'assurance vie en 2025.