Cyclone Chido à Mayotte : les assureurs vont verser 500 millions d'euros

La fédération professionnelle France Assureurs a annoncé mercredi que les assureurs allaient verser près de 500 millions d'euros pour le remboursement des dégâts causés par le passage en décembre du cyclone Chido sur l'archipel de Mayotte.

"Un coût total de 494 millions d'euros"

Le dérèglement climatique, qui tend à rendre les cyclones plus puissants et dévastateurs, s'est hissé à la première place des principaux risques pour les entreprises françaises d'assurance, une première, selon la dernière édition du baromètre annuel de France Assureurs publiée début février.

"Le cyclone Chido a occasionné 20.520 sinistres pour un coût total de 494 millions d'euros", a indiqué France Assureurs dans un communiqué. Un peu plus d'un tiers (39%) des sinistres et du montant total des dommages concernent des biens de particuliers, pour un coût de 191 millions d'euros.

Les dégâts aux biens professionnels et des collectivités locales représentent eux 7% des sinistres et 44% du total des dommages, pour un coût de 220 millions d'euros. Enfin, les sinistres concernant des automobiles devraient coûter 72 millions d'euros aux assureurs, soit plus de la moitié (54%) des sinistres assurés et 15% du montant des dommages.

Le cyclone Chido a fait 40 morts et 41 disparus

Le département le plus pauvre de France, situé dans l'océan Indien, a été ravagé le 14 décembre par le cyclone Chido, qui a fait 40 morts et 41 disparus, selon le dernier bilan. Avec des rafales dépassant les 200 km/h, il a provoqué des dégâts colossaux et laissé Mayotte exsangue. Le "coût des destructions" avait été évalué autour de 3,5 milliards d'euros, selon le ministre des Outre-mer Manuel Valls.

Mais les coûts des dégâts causés par le passage du cyclone Chido pris en charge par les assurances dans le cadre du régime de catastrophe naturelle, avaient été estimés le 19 décembre entre 650 et 800 millions d'euros par le réassureur public français, la Caisse centrale de réassurance (CCR).

En effet, la population mahoraise est très faiblement assurée. Seuls 6% des particuliers à Mayotte disposent ainsi d'une assurance habitation, selon la CCR. Le Parlement a adopté le 13 février le projet de loi d'urgence pour la reconstruction de l'archipel, avant un second texte prévu au printemps.

Le cyclone Chido a été rendu plus puissant par le changement climatique, selon une étude préliminaire britannique qui estime que le phénomène a rendu les vents plus forts d'environ 5%, faisant passer la tempête de la catégorie 3 à 4.