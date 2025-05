Grève à la SNCF : comment se faire rembourser en cas de suppression de son train ?

Quel impact aura la grève du pont du 8-Mai pour les voyageurs ? Alors que la SNCF est touchée par un mouvement social durant toute la semaine, du côté de la direction de la SNCF, on assure que près de 90% des trains devraient circuler durant le pont. De quoi rassurer la plupart des voyageurs. Mais pour ceux qui n'auront pas de trains, comment se passera les remboursements ? Europe 1 fait le point.



Le patron de la SNCF l'assure : près de 9 trains sur dix circuleront pendant le pont du 8-Mai, malgré l'appel à la grève de certains syndicats de la compagnie ferroviaire. Pour y arriver, l'entreprise mise sur la mobilisation de "réservistes", tandis que les forces disponibles seront concentrées sur les axes les plus empruntés. Mais pour les 10% des voyageurs qui verront leur train annuler, comment peut-on se faire remplacer son billet ? Europe 1 vous explique.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Bonne nouvelle, tous les billets seront échangeables ou annulables pendant le mouvement de grève, y compris pour les billets qui ne le sont pas en règle générale. Les frais d'annulation sont également suspendus jusqu'à la fin du mouvement, prévu le 11 mai prochain. Tous les voyageurs de la SNCF (hors Ouigo) seront informés par SMS de l'annulation ou non de leurs trains.

Des billets TGV InOui remboursés à hauteur de 100%

Pour un TGV inOui, il suffira de se rendre sur l'application SNCF Connect puis sur son compte client pour demander d'annuler ou d'échanger un billet pour un autre train. Il faut alors choisir un nouveau billet disponible 7 jours avant ou après la date du billet échangé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Du côté de l'annulation, les voyageurs seront dédommagés à hauteur de 100% de la valeur de leur ticket. Mais il faudra annuler son billet soi-même, y compris si le TGV est annulé. Enfin, si un TGV inOui est supprimé, les voyageurs recevront également un bon de réduction de 50% sur leur prochain achat, à condition que le billet soit daté dans les 2 mois suivants.

Les TER également concernés

Côté TGV Ouigo, il faudra surveiller avant tout sa boite mail. L'annonce de la suppression d'un train se fera 48 heures avant le départ, date à laquelle il sera alors possible d'échanger son billet sans frais dans les 7 jours suivants, ou d'être remboursé via le site de Ouigo. À noter la possibilité de choisir entre un avoir et un virement sur son compte en banque.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Enfin, pour les voyageurs de TER, les informations seront transmises la veille du départ. En cas de suppression de train, il suffit de se connecter au canal d'achat jusqu'à la veille du départ, pour pouvoir se faire rembourser.