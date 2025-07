Gifi en difficulté : près de 300 postes menacés, les habitants de Villeneuve-sur-Lot désemparés

Article Suggestions

L’enseigne de décoration et de cadeaux à bas prix Gifi s’apprête à signer ce lundi un plan de sauvegarde de l’emploi. Environ 300 postes sont menacés, notamment au siège de Villeneuve-sur-Lot, berceau historique de la marque. En cause : une transition informatique ratée et la pression croissante de la concurrence, en ligne comme en magasin.