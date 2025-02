Gain d'argent, de temps... Comment l'intelligence artificielle révolutionne (déjà) le monde du travail

Alors que le sommet sur l'intelligence artificielle pour discuter de l'avenir de cette industrie en plein essor, vient de s'achever à Paris, cette technologie révolutionne déjà le monde moderne. Du secteur de l'industrie aux start-ups, l'intelligence artificielle intervient dans tous les domaines d'activité. Gros plan sur ce qu'elle apporte aux entreprises et dans le monde du travail.

À Paris, les patrons et chefs d'État du monde entier se sont réunis cette semaine au Grand Palais, pour échanger autour de cette technologie révolutionnaire. Si elle n 'en est qu'à ses débuts, l'IA permet déjà de grandes avancées dans tous les domaines du monde professionnel.

Une aide précieuse

L'intelligence artificielle est par exemple déjà bien installée dans le secteur de l'industrie, comme l'explique Jean-François Deldon, auteur du livre Guide de l'IA en entreprise. "Sur le contrôle qualité en usine, on est capable, à travers des images, de détecter s'il y a un défaut sur une pièce ou pas, ce qui permet d'éviter de produire plein de pièces qui sont potentiellement défectueuses, et donc ça permet de faire des gains financiers", explique-t-il.

Un gain d'argent, mais surtout de temps, qui se retrouve aussi dans les bureaux. L'IA est par exemple capable de trier des quantités astronomiques de mails en quelques secondes, ou encore de rédiger des appels d'offres. Mais elle peut aussi servir à résumer de longues réunions en visioconférence, selon Philippe Corbisier, directeur financier de la start-up Leexi.

"On a développé un petit assistant qui va rejoindre les réunions en visioconférence. L'idée c'est de capturer l'audio. Une fois qu'on a l'audio, on le transforme en texte, et une fois qu'on a le texte, on peut en produire un compte rendu. Et donc, grâce à Leexi, la réunion est résumée", résume-t-il. Et dans les cas les plus avancés, l'IA est même capable d'animer elle-même des réunions en réagissant en direct aux interventions des différents participants.