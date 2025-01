France : les prix à la consommation augmentent de 1,4% sur un an en janvier, selon l'Insee

Les prix à la consommation ont augmenté de 1,4% en janvier sur un an, selon les données provisoires communiquées vendredi par l'Insee, après une hausse de 1,3% en décembre. Cette hausse est notamment entraînée par l'accélération des prix de l'énergie ces dernières semaines.

Ces derniers ont augmenté de 2,8% sur un an, après une progression de 1,2% en décembre. La hausse est aussi due à un rebond des prix des produits manufacturés sur douze mois (+0,2% après -0,4% en décembre). Sur un mois, les prix ont diminué en revanche de 0,1%, après une hausse de 0,2% en décembre.

Vers un reflux de l'inflation d'ici juin ?

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays européens, augmente de 1,8% en janvier, comme en décembre. Sur un mois, il baisse de 0,2% après une hausse de 0,2% le mois précédent.

Cette légère baisse des prix sur un mois, indique l'Insee, s'expliquerait par la baisse saisonnière des prix des produits manufacturés, en raison des soldes d'hiver sur l'habillement-chaussures, et par celle des prix des services, le transport en particulier, malgré une nouvelle hausse des prix de l'assurance. En revanche, les prix de l'énergie, de l'alimentation et du tabac seraient en hausse. L'Insee prévoit actuellement un reflux de l'inflation jusqu'à 1% sur un an en juin.