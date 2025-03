Fin des négociations entre industriels et distributeurs : enfin la fin de l'inflation dans les supermarchés ?

Les négociations entre industriels et distributeurs se sont achevées dans la nuit de samedi à dimanche. Malgré des industriels qui ont plaidé pour une augmentation des prix, les consommateurs ne devraient pas connaître d'augmentation majeure cette année sur la majorité des rayons. Marquant la fin de l'inflation ?



Le montant sur votre ticket de caisse va-t-il évoluer favorablement prochainement ? Après des années de hausse, 2025 sera peut-être l'année qui marquera le début d'une stabilisation, voire même d'une baisse de prix.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Car les négociations entre industriels et distributeurs se sont achevées tard dans la nuit de samedi à dimanche. Chaque année, elles fixent les prix des différents produits de marque nationale pour l'année à venir, et devraient enfin mettre fin à l'inflation observée dans les supermarchés.

"La guerre des prix"

Les distributeurs annoncent déjà une quasi-stabilité. Autrement dit, les prix ne devraient pas augmenter de plus d'1 ou 2%, au grand dam des industriels qui ont fait valoir jusqu'au bout des négociations des hausses de leurs coûts de production.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"C'est toujours et encore la tyrannie, la guerre des prix, la guerre des parts de marché. Les distributeurs veulent challenger le leader et donc c'est une bataille qui est toujours aussi difficile", confie au micro d'Europe 1, Christiane Lambert, ex-présidente de la FNSEA et désormais à la tête de la Fédération des entreprises françaises de charcuterie traiteur.

Des cours en baisse

Reste que beaucoup de matières premières ont vu leur cours baisser ces derniers mois, comme le sucre et le blé. Des cours qui devraient donc avoir un impact sur les prix en rayons qui ne bougeront pas ou peu, et même parfois, qui seront revus à la baisse.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En revanche, pour certains produits, ce sera différent. Par exemple, les cours du jus d'orange, du café et du cacao battent tous les trois des records sur les marchés ces derniers mois. Les consommateurs devront s'attendre à une hausse de ces denrées en magasin dans les prochains mois.