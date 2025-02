Électricité : les factures des Français sont-elles sur le point de flamber ?

Le prix de l'électricité va bientôt augmenter nettement. Un nouveau mécanisme de régulation des prix, entériné par le budget 2025, va effectivement revoir le calcul des factures d'électricité en le basant davantage sur les prix du marché. Cette méthode pourrait faire augmenter les factures de près de 20% par an.

La facture d'électricité sur le point de flamber ? Selon une étude dévoilée ce mardi matin par l'UFC Que choisir, la fin de l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), auquel va succéder un nouveau mécanisme de régulation des prix dès février 2026, va avoir des conséquences directes sur les factures des consommateurs.

Plus de 20% par an

Pour l'heure, le calcul des prix de l'électricité repose à moitié sur le coût réel de l'électricité produite dans les centrales nucléaires françaises. Une électricité dite bon marché qui couvre 95% de nos besoins. L'autre moitié du tarif est indexée sur les prix du marché.

Or le nouveau système adopté dans le budget 2025, va modifier la méthode de calcul, en le basant sur les prix du marché, plus instables et élevés. Les consommateurs risquent ainsi de voir leur facture augmenter de près de 20%, selon l'association de consommateurs.

"On passe de 1.300 à un peu plus de 1.500 euros pour un appartement bien isolé" explique Antoine Autier, responsable des études chez UFC Que choisir. Avant d'ajouter que "dans une maison qui est une passoire thermique, on peut avoir un surcoût de 500 euros par an".

Le grand gagnant dans l'histoire est EDF, car l'entreprise détenue à 100% par l'État devrait voir ses profits augmenter fortement. Si l'État promet de restituer une partie des taxes levées sur l'opérateur aux consommateurs, ceci ne suffira pas. L'UFC réclame donc une meilleure redistribution de l'intégralité des taxes.