Droits de douane : le pétrole au plus bas depuis quatre ans face aux inquiétudes sur la croissance © SEBASTIEN LAPEYRERE / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

L'action de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) et l'augmentation des droits de douane font chuter le prix du baril de pétrole. Les cours sont tombés à des niveaux inédits depuis quatre ans et la pandémie de Covid-19, plombés par les anticipations d'un ralentissement de la croissance mondiale.