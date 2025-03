Chèque énergie 2025 : la date de sa distribution rendue publique... et ce ne sera pas pour tout de suite

La distribution du chèque énergie, qui intervient habituellement au mois d'avril pour près de 5,6 millions de ménages, a été décalée en raison de la promulgation tardive de la loi de finances pour 2025. Le gouvernement a précisé ce vendredi la date d'envoi de ces chèques, et il faudra attendre quelques mois supplémentaires.

Le retard s'accumule pour la distribution du chèque énergie. Cette aide financière à destination des foyers les plus modestes est habituellement envoyée au mois d'avril, mais en raison de la promulgation tardive de la loi de finances pour 2025, liée à la chute du gouvernement Barnier, cet envoi a été décalé. Près de 5,6 millions de foyers sont concernés.

Les fournisseurs d'énergie invités à "faire preuve de souplesse"

Dans un communiqué, le ministère de l'Économie et des Finances indique que la distribution de ces chèques interviendra au mois de novembre prochain. Le gouvernement invite ainsi les fournisseurs d'énergie à "faire preuve de souplesse et de bienveillance à l'égard des clients potentiellement éligibles, en particulier ceux précédemment bénéficiaires, notamment en cas d'impayé".

Concrètement, le ministre de l'Industrie Marc Ferracci leur demande de "maintenir les protections associées au chèque énergie, en privilégiant la réduction de puissance pour l’électricité et en évitant les interruptions d’alimentation".

Pour rappel, ce coup de pouce est destiné à permettre aux ménages les plus modestes de régler plus facilement leurs factures d'électricité et de gaz, et également les travaux de rénovation énergétique. L'aide oscille entre 48 et 277 euros, comme l'an dernier, et dépend du revenu fiscal de référence du foyer.

Des chèques valables jusqu'au 31 mars 2027

Par ailleurs, les modalités d'attribution du chèque énergie ont été modifiées avec le budget 2025. L'envoi de cette aide financière s'appuie désormais sur le numéro de point de livraison (PDL) d'électricité du logement et sur les revenus du foyer fiscal du titulaire du contrat.

À noter enfin que le versement ne se fait pas de façon automatique pour tous les bénéficiaires. Une liste de ménages concernés par le chèque énergie est dressée à partir d'un croisement de données, mais celles et ceux qui n'en feraient pas partie sont appelés à se faire connaître via un portail en ligne, ou par courrier. Ces chèques seront valables jusqu'au 31 mars 2027, et non 2026, en raison du retard pris dans sa distribution.