Voici la série qui fera l’ouverture du festival international CANNESERIES 2025 pour sa huitième édition

En partenariat avec Europe 1, le festival CANNESERIES débarque le 24 avril prochain avec une affiche de renom pour sa huitième édition. Les prix de série française de l'année, séries documentaires et séries courtes seront décernés. Découvrez le nom de la série qui fera l’ouverture du festival.

Un casting alléchant. La série The Agency a été choisie pour ouvrir le bal du festival CANNESERIES 2025, dont Europe 1 est partenaire. Cette année, le Festival International des Séries de Cannes se tiendra du 24 au 29 avril 2025. L'adaptation américaine du Bureau des Légendes qui sera diffusée sur Canal+ très prochainement en France n’a pas été choisie au hasard.

Un “énorme événement”

Pour le directeur artistique du festival, Albin Léwi, ce choix était une évidence. “The Agency en tant que tel, c'est un énorme événement. La série est sortie aux États-Unis et en Angleterre. Elle est précédée d'une critique absolument dithyrambique. Faire un remake, ce n'est pas facile. Et là, on a non seulement un casting 5 étoiles avec les comédiens, mais aussi derrière la caméra avec Joe Wright. Il y a eu de l'ambition, mais ils ont réussi aussi à se démarquer de la série originale pour faire quelque chose d'assez exceptionnel”, exprime-t-il.

Qui remportera le prix ?

Ça, c’est Paris, Cat’s Eyes, Les espions de la terreur, La Maison, Culte… Pour cette édition, le prix Europe 1 du public met en compétition 12 séries pour lesquels il est possible de voter sur le site d'Europe1.fr jusqu'au 6 avril.