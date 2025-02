CANNESERIES 2025 : découvrez l'actrice qui recevra le prix Madame Figaro Rising Star

Le Festival CANNESERIES, dont Europe 1 est partenaire, dévoile ce lundi 4 février le nom de la révélation de l'année, qui recevra le prix Madame Figaro Rising Star. La 8eme édition du Festival International des Séries aura lieu du 24 au 29 avril 2025 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Elle est la révélation de l’année, l’actrice dont tout le monde a parlé en 2024. Ce lundi, CANNESERIES a annoncé le nom de celle qui recevra le prix Madame Figaro Rising Star. Et c'est la comédienne Marie Colomb qui a été élue personnalité à suivre de l'année. La 8eme édition du Festival International des Séries, dont Europe 1 est fière d'être partenaire, aura lieu du 24 au 29 avril 2025 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La comédienne Marie Colomb recevra le prix Madame Figaro Rising Star © François Berthier / Madame Figaro

L'actrice a notamment été vue en 2024 dans la série Culte (Prime Video) qui raconte les coulisses de l’émission Loft Story et dans laquelle elle incarne Loana. Elle a également joué dans la mini-série Laëtitia sur France 2 (puis Netflix) dans laquelle elle interprète Laëtitia Perrais. Après une apparition en 2020 dans Vaurien de Peter Dourountzis, ainsi que dans la série OVNI(s) d’Antony Cordier, vient Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona (César du Meilleur premier film). Puis, en 2022 elle joue dans le film As Bestas de Rodrigo Sorogoyen, le film qui remporte 9 Goyas lui vaut une nomination au Goya de la Meilleure actrice dans un second rôle, ainsi que dans La Voie Royale de Frédéric Mermoud. En 2023, elle incarne Léna dans la mini-série Follow (13e Rue, Universal+) réalisée par Louis Farge.

Marie Colomb recevra son prix lors de l'ouverture du Festival

"Après Ella Purnell en 2024, Morfydd Clark en 2023, Sydney Sweeney en 2022, Phoebe Dynevor en 2021 et Daisy Edgar Jones en 2020, nous sommes très heureux que ce prix soit remis, pour la première fois, à une actrice française qui à travers notamment deux rôles forts et troublants dans les séries Laëtitia et Culte a su se faire remarquer avec grâce et puissance. C’est donc avec un grand plaisir que nous l’accueillerons pour la première fois à CANNESERIES où Madame Figaro, notre fidèle partenaire du festival, lui remettra le Rising Star Award", a déclaré Albin Lewi, directeur artistique de l'évènement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Marie Colomb recevra le prix Madame Figaro Rising Star lors de l'ouverture du Festival CANNESERIES, le 24 avril prochain.