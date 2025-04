CANNESERIES 2025 : le prix Europe 1 du public est attribué à la série «La Fièvre»

Europe 1 est fière de s'associer à la huitième saison de CANNESERIES, le Festival International des Séries de Cannes. À cette occasion, vous pouviez voter sur notre site internet pour le Prix Europe 1 du Public, qui récompense votre série française préférée. Cette année, le prix a été attribué à la série "La Fièvre".

Cette année, ce prix est décerné à la création originale Canal + : La Fièvre, créée par Éric Benzekri, créateur de Baron Noir et réalisée par Ziad Doueiri. Dans la distribution, nous retrouvons : Nina Meurisse, Ana Girardot, Benjamin Biolay et Alassane Diong. Une série en six épisodes qui explore les failles de notre société.

