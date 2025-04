Canneseries : découvrez le palmarès de la 8e édition du festival

Après presqu'une semaine de compétition, le palmarès de Canneseries, dont Europe 1 est partenaire, est dévoilé. À l'occasion de cette 8e édition, c'est la série Norvégienne "A better man" qui remporte le prix de la meilleure série longue du festival.



Après presqu'une semaine de compétition, le palmarès du festival Canneseries, dont Europe 1 est partenaire, est enfin connu. Parmi les séries qui ont conquis le jury, A better man. Une série norvégienne, qui suit Tom, un Norvégien amer aux tendances misogynes qui s'en prend anonymement aux femmes la nuit sur internet. Et lorsque son identité est révélée par des hackers, le "troll" se cache en s'habillant... en femme.

Un thriller psychologique qui remporte le prix de la meilleure série longue du festival Canneseries. Autre production norvégienne mêlant drame familial et comédie, Nepobaby a quant à elle été primée pour son scénario et l'ensemble de son casting, lauréat du prix spécial d'interprétation.

"La Fièvre" remporte le prix Europe 1 du public

La Norvège a aussi brillé dans la compétition séries documentaires avec le prix décerné à The agent - The life and lies of my father. Une série qui enquête sur un père ayant confié à son fils, alors âgé de 10 ans, être un agent secret. De son côté, la série belge Oh, Otto!, qui plonge le spectateur dans la communauté LGBTQ de Bruxelles, décroche le prix de la meilleure série courte. Le prix d'interprétation a en outre été remis à Anders Baasmo, acteur principal de cette série également récompensée du prix des lycéens.

Enfin, la série La Fièvre, créée par Eric Benzekri, qui remporte le Prix Europe 1 du public. Un choix réalisé par les internautes, qui ont le choix entre 12 séries françaises les plus marquantes de l'année.

Cannes se prépare à la suite

Cette 8e édition a été présidé par le compositeur américain Jeff Russo - en l'absence de l'acteur Norman Reedus (Daryl dans The walking dead), qui devait initialement assurer cette mission -, entouré notamment des actrices française et espagnole Louise Bourgoin et Lola Duenas.

Après six jours de projections et rencontres, la Croisette doit remballer son tapis rose, foulé mardi par l'équipe d'une nouvelle adaptation - en série - du "Comte de Monte-Cristo", coproduite par France Télévisions et la Rai. Avant d'accueillir le festival de Cannes et les stars du 7e art dans deux semaines.