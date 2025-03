Une fiction sur six au cinéma ou à la télé en France est issue d'un livre

Selon une étude publiée par le Centre national du livre (CNL) ce vendredi, une fiction française sur six sortie au cinéma ou à la télévision entre 2015 et 2023 est issue d'un livre. Cette part n'est que de 8% parmi les films et séries diffusés aux États-Unis, pays où les scénaristes sont beaucoup plus nombreux et mieux rémunérés.

Une fiction française sur six sortie au cinéma ou à la télévision est issue d'un livre, selon une étude publiée par le Centre national du livre (CNL) vendredi. "Les adaptations d'oeuvres littéraires représentent 17% des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles de fiction produites et diffusées en France entre 2015 et 2023", relève le CNL dans un communiqué, à l'issue de cette étude menée par le cabinet BearingPoint.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

289 auteurs francophones adaptés

Cette part n'est que de 8% parmi les films et séries diffusés aux États-Unis, pays où les scénaristes sont beaucoup plus nombreux et mieux rémunérés. Le CNL mène cette étude sur ce qu'il appelle "le mariage entre le livre, le cinéma et l'audiovisuel", qu'il qualifie de "valeur sûre aux effets vertueux".

Pour les auteurs, très peu nombreux en France à vivre de leur plume, l'adaptation audiovisuelle est un débouché potentiellement très rémunérateur. Sur cette période 2015-2023, BearingPoint a identifié 289 auteurs francophones adaptés au cinéma ou en série.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Même si les plus de 9 millions d'entrées du "Comte de Monte-Cristo" en 2024 ont montré le goût pour certains classiques, le cinéma et la série sont plus attirés par les livres récents: 65% de ces adaptations s'appuient sur des textes publiés depuis 2001. Et "pour la majorité des livres, la sortie de leur adaptation permet un regain de leurs ventes papier: 61% des livres ont bénéficié d'un rebond de leurs ventes", ajoute-t-il.

Les dessins animés et films jeunesses les plus adaptés

Les genres où l'audiovisuel s'appuie le plus sur un livre sont les dessins animés et films pour la jeunesse (27% d'adaptations), la biographie (17%), la science-fiction et le fantastique (16%). La comédie et la comédie musicale (7%), l'horreur (5%) et le documentaire (1%) le font rarement. Les grands éditeurs ne cessent de professionnaliser leurs démarches pour vendre les droits des livres qu'ils publient. "Les maisons d'édition se sont structurées, en créant des pôles dédiés aux adaptations et en proposant des options de plus en plus tôt", souligne BearingPoint.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mais ce marché "reste mouvant" et le succès d'un livre "peut contribuer au succès de son adaptation, mais sans garantie", selon les professionnels interrogés.