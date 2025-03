Un modèle original de E.T., l'extraterrestre de Steven Spielberg, aux enchères à New York

Un modèle original de E.T., l'extraterrestre de Steven Spielberg, aux enchères à New York © Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Un morceau de cinéma est mis aux enchères par la maison de vente Sotheby's. Un modèle original de E.T créé pour le film de Steven Spielberg "E.T., l'extra-terrestre". La pièce, qui fait un peu plus d'un mètre de haut, a été utilisé lors du tournage du film, sorti en 1982. Il est estimé entre 600.000 et 900.000 dollars.