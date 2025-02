Sterling K. Brown dans «Paradise» sur Disney+ : «J’ai dû me remettre en forme car le tournage était très physique»

Trois ans après la fin de "This Is Us", série qui lui a valu un Emmy Award et un Golden Globe, Sterling K. Brown fait son grand retour dans "Paradise", la nouvelle création de Dan Fogelman mêlant thriller, science-fiction et politique. L'acteur américain y incarne Xavier Collins, un agent de sécurité accusé du meurtre du président des Etats-Unis. Un rôle exigeant, qui l’a contraint à suivre une préparation physique très stricte.

Sterling K. Brown a failli tomber de sa chaise en lisant pour la première fois le scénario de Paradise, la nouvelle série de son ami, le réalisateur Dan Fogelman, qui l'a dirigé pendant six ans dans This Is Us. Et pour cause : ce thriller politique regorge de rebondissements, la marque de fabrique de Fogelman. Mais attention, Paradise n'a absolument rien à avoir avec la saga familiale dans laquelle Sterling K. Brown incarnait l'inoubliable et bouleversant Randall Pearson. Ici, l'acteur américain n'est plus qu'un simple père de famille auquel tout le monde peut s'identifier, mais un homme occupant une fonction à haut risque.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Son personnage, Xavier Collins, est le chef de la sécurité rapprochée du président des Etats-Unis Cal Bradford (James Marsden)... et se retrouve accusé de son meurtre. "J'ai tout de suite été convaincu quand j'ai lu le script de Paradise. J'étais totalement absorbé par le drame, et le mystère autour du meurtre du président. Et quand je suis arrivé au dénouement, je me suis dit : 'Dan, vieux coquin, tu as recommencé!'. J'avais eu le même sentiment en lisant le scénario de This Is Us. Les rebondissements qu'il imagine sont totalement dingues", nous raconte le comédien de 48 ans lors de notre rencontre, à Paris.

Dès la fin du premier épisode, Dan Fogelman frappe effectivement très fort avec un twist qui fait basculer Paradise dans la dystopie. La communauté paisible dans laquelle évoluent les protagonistes, des milliardaires et des personnalités puissantes, à l'instar du président, est en fait terriblement inquiétante... Xavier Collins se bat pour prouver son innocence et découvrir l'identité du meurtrier du président dans cet univers hostile, tout en préservant ses deux enfants. "Je suis honoré et flatté que Dan Fogelman ait pensé à moi pour ce rôle. Ça m'a beaucoup touché car le personnage de Xavier est totalement différent de celui de Randall, que j'incarnais dans This Is Us. Il a vu que j'avais le potentiel de jouer autre chose", nous confie Sterling K. Brown.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Son jeu d'acteur dans Paradise est impressionnant : il parle peu mais fait passer toutes ses émotions en un seul regard. "Je n'avais que ça à ma disposition ! En tant qu'acteur, on utilise tout ce qu'on peut pour communiquer. Je pense qu'à l'écran, une image vaut mieux qu'un long discours", explique l'acteur qui a travaillé son langage corporel pour incarner Xavier. "J'ai aussi parlé à beaucoup d'agents de sécurité et je me suis entraîné à manier les armes pour être à l'aise avec différents pistolets. Ah, et j'ai dû me remettre en forme, faire du sport, manger sainement, car je savais que le projet allait être physique", poursuit-il.

Adepte du running, Xavier Collins court beaucoup dans la communauté de Paradise. Une manière d'évacuer ses angoisses et d'y voir plus clair alors que tout, absolument tout autour de lui, n'est que faux-semblant. Preuve que la série brouille les pistes en permanence : même Sterling K. Brown n'a pas réussi à deviner l'identité du meurtrier du président avant de lire le script du dernier épisode !

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Paradise - 8 x 50 minutes, un épisode chaque mardi sur Disney+ jusqu'au 4 mars.