«Squid Game» : le teaser intrigant de la saison 3 suggère une fin tragique

Netflix a dévoilé ce mardi 6 mai un teaser pour la saison 3 de "Squid Game" qui sera disponible sur la plateforme de streaming le 27 juin prochain. Cette nouvelle et ultime saison semble avoir une fin tragique d’après les images dévoilées.

Fin de la partie. Alors que Squid Game tirera sa révérence le 27 juin prochain avec sa troisième saison, Netflix a publié ce mardi 6 mai un teaser à la fois tragique et sombre laissant présager une fin malheureuse. Entre rébellion avortée, morts tragiques et retournements de situation, l’ultime partie de Squid Game promet un retour d’affrontements glaçants.

Un cauchemar sans fin

Les téléspectateurs retrouvent dans le teaser les hommes masqués portant un cercueil qui contient Gi-hun à nouveau pris au piège infernal. Le protagoniste se réveille dans le dortoir avec tous les joueurs, ce qui signifie que le jeu n’est pas fini. La bande-annonce confirme la reprise des jeux mortels, malgré la tentative de Gi-hun de renverser le jeu dans la saison 2.

À travers les images dévoilées, Netflix dévoile un nouveau jeu cruel avec un distributeur de boules rouges et bleues, qui pourrait décider de la vie ou la mort des candidats encore en lice. On voit à l’écran que le fils Yong-sik (interprété par Yang Dong-geun) et sa mère Geum-ja (jouée par Kang Ae-sim) sont séparés après avoir tiré des boules de couleurs différentes. Quel sera leur sort ? Réponse le 27 juin. Les cris d’un bébé sur fond noir à la fin laissent sous-entendre une fin tragique pour Squid Game.