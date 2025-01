«Squid Game » : la dernière saison sera diffusée à partir du 27 juin sur Netflix

© Dylan Nieuwland / ANP MAG / ANP via AFP

Netflix a annoncé ce jeudi que la dernière saison de «Squid Game» sera diffusée à partir du 27 juin.

Elle est très attendue et sa date de diffusion a enfin été annoncée. Ce jeudi, Netflix a révélé que la troisième et dernière saison de "Squid Game" sera diffusée à partir du 27 juin. Une date à cocher donc pour les fans de la série la plus regardée de tous les temps sur la plateforme du géant américain de streaming vidéo.