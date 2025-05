Spectacle de Thomas Jolly à Rouen : «C’est du wokisme dans toute sa splendeur», juge Cyril Hanouna

A Rouen, le projet de spectacle pour le 14-Juillet, sur lequel travaillait Thomas Jolly, directeur artistique des JO de Paris 2024, a été annulé faute de financements privés. Mais pour Cyril Hanouna, ce spectacle est "du wokisme dans toute sa splendeur". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le projet de spectacle sur lequel travaillait Thomas Jolly pour le 14-Juillet à Rouen "n'aboutira pas", faute de financements privés, a annoncé mardi à l'AFP le directeur artistique des Jeux de Paris, qui a dénoncé un "discours de haine" ces derniers jours à son égard.

Thierry Reboul, directeur des cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques en 2024, et Thomas Jolly travaillaient depuis décembre sur un spectacle de 1h30, intitulé "14.7", dont l'idée était de promouvoir les valeurs de la République. Ce projet représentait un investissement de 11 millions d'euros, dont 6 provenant de financements privés et 5 de fonds publics (ville et métropole).

Mais dans son émission On marche sur la tête, Cyril Hanouna a dénoncé un "wokisme dans toute sa splendeur". "Avec 5 millions, j’achète un immeuble et je mets des SDF de Rouen dedans. C’est symptomatique de notre pays, et c’est symptomatique de cette société wokiste", déplore le présentateur.