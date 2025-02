Dans "Avec ou sans enfants ?", comédie familiale drôlissime réalisée par Elsa Blayau et en salles ce mercredi 19 février, Rayane Bensetti et Tiphaine Daviot incarnent les parents d'un petit garçon qui ne s'entendent sur rien. Et pour cause, lui est hyper relax, elle submergée par la charge mentale. Des personnages qui confortent les deux acteurs dans leur volonté de ne pas avoir d'enfants.

Il y a ceux qui en ont, ceux qui aimeraient en avoir et ceux qui n'en voudront jamais... Autant de parcours que l'on retrouve dans Avec ou sans enfants ?, la nouvelle comédie d'Elsa Blayau, qui aborde sans filtre les défis de la parentalité et la question du désir – ou non – d'enfants, à travers l'histoire d'une bande d'amis trentenaires. Tous s'envolent pour l'Italie à l'occasion du mariage de deux d'entre eux, Pio (Syrus Shahidi) et Anaïs (Adèle Galloy), les seuls de la troupe à ne pas être parents.

Les futurs époux espèrent profiter de ce moment pour passer du temps de qualité avec leurs amis, qu'ils voient beaucoup moins depuis la naissance de leurs enfants. Ils demandent donc à leurs invités de respecter une seule et unique consigne : venir sans leur progéniture. Règle que les principaux intéressés ne vont évidemment pas respectée... Arrivés en Italie, tous vont essayer de cacher la présence de leurs enfants en les gardant à tour de rôle.

Parmi eux : Manu, incarné par Rayane Bensetti, et Blanche, interprétée par Tiphaine Daviot, qui n'arrivent plus à communiquer ni à se mettre d'accord au sujet de leur petit garçon. Ce couple illustre parfaitement la charge mentale qui pèse uniquement sur les femmes, Blanche devant penser à tout, tout le temps, pendant que son compagnon se laisse vivre et attend ses instructions pour s'occuper de leur fils. Au cours d'une interview, les deux comédiens, qui ne sont pas parents dans la vraie vie, nous expliquent comme le tournage du film les confortés dans ce choix de vie.

Comment avez-vous réagi quand vous avez lu le scénario d'"Avec ou sans enfants" ?

Tiphaine Daviot : J'ai trouvé ça super intéressant que le film aborde enfin un sujet dont on parle peu : le rapport entre amis, une fois que des enfants sont là. Le long-métrage met en avant une variété de points de vue : ceux qui n'en veulent pas, ceux qui en veulent, et ceux qui en ont mais qui regrettent.

Rayane Bensetti : J'ai lu le scénario d'une traite. J'étais assez surpris car ça démarre fort dès le début, on n'a pas le temps de s'ennuyer. J'ai aussi été séduit par l'aspect bande de copains, et les dialogues hyper rythmés. J'ai tout de suite dit oui à Elsa Blayau !

Est-ce que vous vous êtes reconnu dans vos personnages ?

Tiphaine Daviot : Non pas du tout ! Je me suis plutôt reconnue dans celui d'Adèle, qui joue la mariée sans enfants. Les enfants pour moi, c'est merci mais non merci (Rires).

Rayane Bensetti : C’est assez surprenant, mais je me suis reconnu dans mon personnage, même si je n’ai pas d’enfants. Comme je ne suis pas père dans la vraie vie, je me suis servi de ça pour incarner Manu, qui est complètement à la ramasse et très irresponsable. Et puis, comme moi, il est toujours de bonne humeur. Même quand il y a des problèmes, il fume sa clope et boit son verre de vin. Il ne se rend pas compte que tout est grave, en fait (Rires).

Le personnage de Blanche est, au contraire, épuisée par son rôle de maman...

Tiphaine Daviot : Oui, c'est elle qui porte toute la charge mentale, comme c'est malheureusement toujours le cas dans la majorité des couples. Elle s'occupe presque seule de son enfant et se sent délaissée par Manu.

Est-ce pour cette raison que vous ne souhaitez pas avoir d'enfants ?

Tiphaine Daviot : Totalement ! Franchement, si on vivait dans une société plus égalitaire, peut-être que j'en aurais. Mais il suffit de regarder les chiffres, c'est désespérant ! Et puis, je trouverais ça génial que les hommes puissent accoucher (Rires). Neuf mois sans pouvoir manger ce qu'on veut, c'est déjà hyper compliqué, sans parler des transformations du corps. Je pense que si j'en avais un, mon compagnon s'en occuperait 90% du temps... ce qui est très rare !

Et vous, Rayane ?

Rayane Bensetti : Moi perso, j'ai un très beau chien et très beau chat, que je considère comme mes enfants. Et ça me suffit amplement pour le moment !

Le film vous a-t-il confortés dans ce choix de vie ?

Tiphaine Daviot : Oui, parce que je ne veux toujours pas d'enfants. C'est amusant, mais je pense que le film confirme le positionnement initial de chacun : ceux qui n'en voulaient pas en veulent encore moins, et ceux qui en veulent, eux, vont rester sur cette idée.

Rayane Bensetti : Je suis d'accord ! J'ai encore moins envie d'avoir des enfants depuis le film (Rires).

Vous ne vous connaissiez pas avant le tournage. Comment ça s'est passé entre vous ?

Tiphaine Daviot : On a eu de la chance car on s'est tout de suite très bien entendus.

Rayane Bensetti : Oui, et pour la petite anecdote, nous nous sommes rencontrés par hasard avant le tournage. Je tournais un film avec Christian Clavier, et Tiphaine faisait une série avec Eric Cantona. Nous étions dans le même hôtel. Un soir, nous avons dîné au même endroit. Lorsque Tiphaine a quitté le restaurant, elle est passée devant moi et m'a dit : "Je vais être ta femme pour les prochains mois". Je lui ai répondu : "Ok, pas de galère", sans comprendre qu'elle parlait du film d'Elsa (Rires) !

Comment s'est déroulé le tournage en Italie ?

Tiphaine Daviot : C'était très sérieux, car on avait peu de temps et peu de prises. Il fallait aller droit au but et être drôle dès le départ, ce qui est extrêmement compliqué.

Rayane Bensetti : Les gens pensent qu'on fait les idiots tout le temps parce que c'est une comédie. En réalité, c'est un genre qui demande beaucoup de rigueur. Et puis, on était huit ! Il fallait qu'on s'écoute, qu'on se laisse aller à l'improvisation ou qu'on reste fidèle au texte.

Après réflexion, et un cas pratique, vous êtes plutôt mariage avec ou sans enfants ?

Tiphaine Daviot : Évidemment sans !

Rayane Bensetti : Sauf si les bébés boivent du champagne et sont d'humeur festive (Rires) !