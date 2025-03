Plongée esthétique au pays du Soleil-Levant avec l'ouvrage "Style Japon"

Le Japon s’invite chez vous avec "Style Japon", un ouvrage réédité par la Maison Phaidon. À travers gravures d'Hokusai, photos de Kyoto et rituels comme la cérémonie du thé, ce livre offre une immersion unique dans la culture japonaise. Un hommage visuel à la nature, à la gastronomie, et même à la poésie japonaise.

Le Japon attire de plus en plus de touristes. Et si vous rêvez de cette destination, Europe 1 vous propose un ouvrage à poser sur votre table de chevet. Le livre intitulé Style Japon, réédité par la Maison Phaidon, c'est l'esthétique à la japonaise d'hier et d'aujourd'hui.

À la fin du livre, un glossaire. Quand on sait qu'au Japon, il existe un mot pour désigner le sentiment que l'on ressent quand on sort de chez le coiffeur et qu'on se sent moins beau que quand on y est entré, c'est passionnant.

Un hommage au pays du Soleil-Levant

"Style Japon", c'est surtout un ouvrage donnant l'occasion d'une immersion dépaysante dans la singularité de ce pays, avec sa relation aux rituels, comme la cérémonie du thé, mais aussi le rapport intime que les Japonais entretiennent avec la nature, qui se veut harmonieuse et impermanente.

Plus concrètement, le livre joint le beau à l'écriture. Avec des gravures du XIXe siècle d'Hokusai, on se prend à rêvasser devant des photos de sandales et des photos de jardins au clair de lune de Kyoto. La gastronomie aussi n'est pas oubliée. Le bœuf de Kobe, le poisson fugu… Un proverbe japonais veut que la nourriture soit absorbée par les deux organes prévus à cet effet : la bouche et les yeux. Le livre n'oublie pas aussi la poésie.