Les nominations aux César 2025 ont été révélées ce mercredi matin, et le film à succès d'Artus, "Un p'tit truc en plus", n'en a obtenu qu'une seule. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Olivier Benkemoun s'interroge sur cet état de fait. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.