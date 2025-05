Pascal Praud et vous - «Il y a trois blocs dans l'Eurovision» : Fabien Lecœuvre explique pourquoi la France n'arrive plus à gagner le concours

Avec son titre émouvant intitulé "Maman", Louane, représentante de la France, a terminé à la 7e position de l'Eurovision 2025. Fabien Lecœuvre, spécialiste de la chanson française et intervenu dans "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures, explique la difficulté de la France à remporter le concours. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Marie Myriam n'a toujours pas de successeur. La dernière lauréate de l'Eurovision pour la France en 1977, avec L'Oiseau et l'Enfant, garde ce statut une année de plus avec la néanmoins belle 7e place de Louane, samedi soir. Pourquoi la jeune chanteuse française et son titre émouvant intitulé Maman n'a-t-elle pas réussi à gagner le cœur des téléspectateurs ? Fabien Lecœuvre, spécialiste de la chanson française, évoque la difficulté pour la France de s'imposer à nouveau en raison des "votes géopolitiques et religieux". "Il y a trois blocs dans l'Eurovision, c'est pour ça qu'on ne peut pas gagner", affirme-t-il, avant d'exposer son analyse dans l'émission Pascal Praud et vous.