«Nobody Wants This» : une star de «Gossip Girl» rejoint le casting de la saison 2

Cette célèbre actrice est également l'épouse de l'un des visages phares de la comédie romantique racontant l'histoire d'amour entre une animatrice de podcast agnostique et un charmant rabbin.

Début septembre 2024, les abonnés Netflix découvraient avec plaisir une nouvelle pépite de la plateforme, la comédie romantique Nobody Wants This et ses dix épisodes racontant une histoire d'amour pas comme les autres : celle de Joanne, une podcasteuse spécialisée dans les sujets sexo totalement agnostique incarnée par Kristen Bell, et Noah, un charmant rabbin fraîchement célibataire, campé par Adam Brody. La série s'ouvrait sur leur coup de foudre totalement inattendu puis se poursuivait en montrant, avec humour et légèreté, les obstacles qui se dressaient face à eux : les jugements de leurs amis et les réticences de la famille de Noah, qui rêvaient de le voir se réconcilier avec son ex, une femme de confession juive.

Après le succès de cette première saison, Netflix a tout naturellement décidé de renouveler Nobody Wants This pour une suite. Et, excellente nouvelle pour tous les fans, une actrice iconique de Gossip Girl va rejoindre le casting : Leighton Meester, l'inoubliable interprète de Blair Waldorf, la meilleure amie de Serena Van der Woodsen. L'actrice donnera ainsi la réplique à son mari dans la vraie vie, Adam Brody, et retrouvera l'amoureuse fictive de ce dernier, Kristen Bell, qui prêtait sa voix à la narratrice de Gossip Girl.

Leighton Meester incarnera Abby, la rivale de Joanne au collège, devenue une maman influenceuse sur Instagram. L'actrice n'est pas la seule petite nouvelle de la série : Miles Fowler rejoindra également la saison 2 pour jouer le rôle de Lenny, un coéquipier de Noah dans son équipe de basket, les Matzah Ballers, qui va tomber sous le charme de Morgane, la sœur de Joanne.