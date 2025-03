Mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez : Venise se prépare à accueillir près de 250 célébrités dont Donald Trump

Le milliardaire américain Jeff Bezos et la journaliste Lauren Sanchez organisent leur mariage fin juin à Venise. Si les habitants grincent des dents, la ville se réjouit et se prépare à accueillir près de 250 invités chaque soir.

Une vague de célébrités. Le fondateur d’Amazon Jeff Bezos et de l’ancienne journaliste Lauren Sánchez ont décidé de sceller leur union à Venise du 24 au 26 juin prochain. Une destination loin d’être choisie au hasard puisque Venise figure parmi les destinations incontournables pour son romantisme. Si les mariés sont excités à l’idée d’inviter leurs convives pour célébrer leur union, les habitants de la ville ne partagent pas le même avis et s’inquiètent quant à leur venue.

250 invités attendus chaque soir

Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson, Barbara Streisand, Kris Jenner, Eva Longoria, Oprah Winfrey, … un éventail de célébrités naviguera sur les canaux de Venise. Selon le média italien Corriere Del Veneto, 250 invités sont prévus chaque soir du 24 au 26 juin. Le président des États-Unis Donald Trump pourrait, si son agenda le permet, être de la partie. Le couple aurait par ailleurs privatisé l'intégralité des célèbres gondoles de la ville, ainsi que ses bateaux-taxis pour assurer les déplacements de leurs invités.

Cinq hôtels auraient déjà été réservés et une impressionnante flotte de bateaux-taxis et un amarrage pour le yacht du milliardaire d’une valeur de 500 millions de dollars qui dispose d'une piste d'atterrissage pour hélicoptère seraient attendus. De quoi inquiéter les locaux qui s’attendent à une vague de personnes venues assister à l’événement et craignent que la ville ne soit paralysée comme lors du mariage de George et Amal Clooney en 2014.

Venise les bras ouverts

En revanche, le maire de la ville s'en réjouit et a assuré qu’aucune perturbation ne sera à prévoir puisque Venise accueille régulièrement des événements internationaux "beaucoup plus importants que celui-ci", des sommets politiques à la fameuse Mostra. "Nous sommes heureux que Jeff Bezos ait choisi Venise pour célébrer son mariage. Ce sera un mariage exclusif, respectueux de la fragilité et de la singularité de la Ville", écrit Luigi Brugnaro, le maire de Venise, sur X. "Ceux qui aiment Venise seront toujours les bienvenus", conclut-il. "Les nombreuses spéculations et fake news qui circulent sur le mariage de Jeff Bezos sont totalement infondées", assure la municipalité. "Seuls 200 invités ont été conviés. Il sera donc facile pour Venise d'accueillir un tel événement, sans aucune perturbation pour la ville, ses habitants et ses visiteurs".

Le maire Luigi Brugnaro a salué la décision du couple de se marier dans sa ville, déclarant à l'édition vénitienne du quotidien italien Corriere della Sera que les retombées économiques de la noce se chiffreraient en millions de dollars.