«L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme» : le dernier film de Pierre Richard en avant-première au Festival de Cannes 2025

Article Suggestions

Ce mercredi 22 mai, l'incorrigible Pierre Richard, célèbre acteur français depuis plus de 70 ans, présente son dernier film "L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme", qu'il a réalisé et dans lequel il joue. Comédie portée par Timi-Joy Marbot et Gustave Kervern, le film sera en salle dès le 24 septembre.