Le festival CANNESERIES dévoile sa sélection officielle pour sa huitième édition

Après avoir annoncé que "The Agency", remake américain du "Bureau des Légendes", ferait l’ouverture du festival, dont Europe 1 est partenaire, le 24 avril prochain, CANNESERIES dévoile, ce mardi 1er avril, toutes les séries en lice par catégorie. Voici la sélection officielle de cette huitième édition.

Une programmation riche et variée pour la huitième édition du festival CANNESERIES dont Europe 1 est partenaire. Au total, ce sont 8 séries longues, 6 séries courtes et 5 séries documentaires qui tenteront de s'imposer au palmarès sans oublier près de 7 séries “hors compétition”. Pour l’édition passée, The Zweiflers a remporté le prix de la meilleure série, Rather Burn pour le prix de la meilleure série courte et DJ Mehdi : Made in France pour le prix de la meilleure série documentaire. Voici les séries qui seront en lice pour cette édition 2025 de CANNESERIES.

Les séries longues en compétition A better man

Dead End

How to kill your sister

L/over

Malditos

Nepobaby

Reykjavík Fusion

S Line Norman Reedus, César Domboy, Lola Duenas, Soo Hugh, Louise Bourgoin et Jeff Russo auront l’honneur de récompenser la meilleure série de cette catégorie.

Les séries courtes en compétition Rebound

Dorm n°13

Lost Media

M'infiltrer dans ta vie

N00B

Oh, Otto ! Marnie Blok, Omari Douglas et Fauve Hautot auront l’honneur de récompenser la meilleure série de cette catégorie. Les séries documentaires en compétition Fulgurée, quand la foudre ne tue pas

Hello Stranger

La vraie vie

The Agent - The life and lies of my father

The Nazi Cartel Philippe Falardeau, Asma Mhalla, Narges Rashidi auront l’honneur de récompenser la meilleure série de cette catégorie. Les séries hors compétition The Agency

The walking dead : dead city (saison 2)

Plaine orientale

Duster

The big fuck-up

Holy Shit !

Le comte de Monte-Cristo

Cette année, le Festival International des Séries de Cannes se tiendra du 24 au 29 avril 2025 avec The Agency pour la cérémonie d'ouverture.